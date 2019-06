Bonn (www.aktiencheck.de) - Vor dem Hintergrund einer bis dato sehr soliden konjunkturellen Entwicklung der US-Wirtschaft, dürfte der damit einhergehende, stetige Stellenaufbau am US-Arbeitsmarkt (Fr., 07.06., 14:30 Uhr) auch im Mai angehalten haben, so die Analysten von Postbank Research.



Aufgrund eines relativ starken Anstiegs von 263 Tsd. im Vormonat sollte sich allerdings eine leichte Gegenbewegung in Form eines geringeren Stellenaufbaus ergeben haben. Die Zahl der neugeschaffenen Jobs dürfte demnach im Mai mit 160 Tsd. etwas unterhalb des durchschnittlichen Niveaus der vergangenen Jahre gelegen haben. Die US-Arbeitslosenquote (Fr., 07.06., 14:30 Uhr) sollte vor diesem Hintergrund bei 3,6% verharren. (03.06.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.