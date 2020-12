Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (29.12.2020/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Stellenabbau bringt Commerzbank in die roten Zahlen - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) legt weiteres Geld auf die Seite, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge des Konzernumbaus wolle oder müsse das Institut bis zum Jahr 2024 rund 2.300 Vollzeitstellen streichen. Dafür habe die Bank im vierten Quartal 2020 Rückstellungen in Höhe von 610 Millionen Euro verbucht. Dies würden diverse Medien berichten, darunter die Deutsche Presse-Agentur (dpa) und das "Handelsblatt"."Damit schaffen wir die Basis für zwingend notwendige künftige Einsparungen", habe Finanzchefin Bettina Orlopp erklärt. Der Schritt dürfte das Ergebnis der Commerzbank im vierten Quartal allerdings stark beeinträchtigen und es - zusammen mit den Belastungen durch die Corona-Krise - in die roten Zahlen drücken, schreibe das "Handelsblatt".Die Commerzbank, die wegen der Niedrigzinsen und der verschleppten Digitalisierung unter Druck stehe, habe sich mit dem Konzernbetriebsrat auf Restrukturierungsmaßnahmen für die Jahre von 2021 bis 2024 geeinigt, berichte die dpa. Zudem plane die Bank weitere Schritte im Rahmen ihrer neuen Strategie "Commerzbank 5.0", die im ersten Quartal 2021 kommuniziert werden solle. Einzelheiten dazu müssten noch ausgearbeitet und beschlossen werden, habe das Geldinstitut erklärt.Bei der Commerzbank würden seit längerer Zeit zusätzliche Einsparungen diskutiert. Schon im September 2019 habe die Bank den Abbau von 4.300 Arbeitsplätzen angekündigt. Investoren seien die Pläne aber nicht weit genug gegangen. Daher bastle der Konzern seit Monaten an weiteren Sparplänen. Nach dem Rücktritt von Vorstandschef Martin Zielke müsse sein Nachfolger Manfred Knof diese ab dem 1. Januar 2021 festzurren.Wegen des andauernden Konzernumbaus habe die Commerzbank in den ersten neun Monaten 2020 einen Verlust von 162 Millionen Euro verbucht - nach 681 Millionen Euro Gewinn im Vorjahreszeitraum. Für das laufende Jahr rechne der Vorstand ohnehin mit einem roten Ergebnis, beichte die dpa. Dieses dürfte nun noch höher ausfallen, als bisher erwartet.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,302 EUR -1,01% (29.12.2020, 10:51)