0,1099 EUR +1,10% (10.04.2019, 16:29)



0,1097 EUR +0,55% (10.04.2019, 16:40)



NL0011375019



A14XB9



SNH



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (10.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Kein Tag vergehe, ohne dass die Aktie von Steinhoff auf den Listen der meistgesuchten Aktien in Deutschland auftauche. Doch die Spekulanten hätten es dieser Tage nicht leicht: Hohe, kurzfristige Gewinne seien seit Wochen Mangelware. Nachdem die Aktie nach der erneuten Verschiebung der Bilanzvorlage jüngst abgetaucht sei, beruhige sich der Kurs Mittwoch.In ein paar Wochen werde es genau anderthalb Jahre her sein, dass Steinhoff die Bombe habe platzen lassen und Bilanzunregelmäßigkeiten eingeräumt habe. Das Führungspersonal sei ausgetauscht worden, die Aktie sei gecrasht. Seitdem würden einige Anleger die Hoffnung nicht aufgeben, dass Steinhoff die Rettung gelinge. Bezahlt hätten das die meisten von ihnen mit horrenden Kursverlusten. Wer etwa beim Zwischenhoch Ende Februar eingestiegen sei, sitze auf einem Verlust von 23 Prozent.Klar sei: Viel wisse die Börse nach all den Monaten immer noch nicht. Zäh und schleppend wie selten in der Wirtschaftsgeschichte kämen Details ans Licht. Viele Spekulanten hätten die Lust schon verloren - das Handelsvolumen sei seit Mitte 2018 stark gesunken.Steinhoff-Finanzvorstand Philip Dieperink und auch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte seien zuversichtlich, dass der neue Zeitplan eingehalten werden könne.Auch wenn es die Spekulanten nicht gerne hören würden: Steinhoff sei nach wie vor eine Black Box, der Ausgang der Milliardenklage ungewiss.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.04.2019)