Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (31.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach dem Bilanzskandal hänge das Überleben des Unternehmens u.a. von der Bereitschaft der Gläubiger zur Zusammenarbeit ab. Nun habe sich der Möbelkonzern erneut etwas Spielraum verschafft. Es handle sich jedoch nur um einen kleinen Schritt. Ob am Ende des Weges die Rettung stehe, bleibe ungewiss.Die Mehrheit der Gläubiger habe der Steinhoff Europe AG sowie der Steinhoff Finance Holding die Zustimmung zu Änderungen im Rahmen der finanziellen Restrukturierung gegeben. Konkret bedeute das vor allem, dass die Gläubiger sich bis zum 30. Juni vertrösten lassen würden.Es sei nicht die erste Verlängerung dieser Art bei dem Möbelhändler.Derzeit sei auch noch unklar, wann in diesem Jahr die Hauptversammlung stattfinde.Dementsprechend sei auch die aktuelle Meldung des Konzerns wieder mit dem Hinweis versehen gewesen, dass Aktionären und Anlegern zur Vorsicht beim Handel mit Steinhoff-Wertpapieren geraten werde.DER AKTIONÄR schließe sich der Warnung an.