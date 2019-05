Anleger lassen weiter die Finger von Steinhoff, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2019)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der Kurs der Steinhoff-Aktie dümple weiter bei 9 Cent herum. Neuigkeiten zum krisengeschüttelten Möbelkonzern könnte es auf der Hauptversammlung geben. Oder bei der Präsentation der Ergebnisse zum ersten Halbjahr 2019. Oder beim Analystentag. Allerdings habe Steinhoff bislang nicht verraten, wann die Termine stattfänden. "Der Aktionär" habe nachgehakt.Ein erster Weg führe auf die Homepage von Steinhoff. Top-News sei dort noch immer der Jahresbericht 2017 - veröffentlicht erst diesen Monat.Etwas versteckt fänden sich schließlich die nächsten Termine für Aktionäre. Hauptversammlung und Halbjahresresultate: Irgendwann. Beim Analystentag werde Steinhoff etwas konkreter. An einem Tag im Juli solle er stattfinden.Nur für die Veröffentlichung der Zahlen für 2018 gebe es ein Datum: 18. Juni 2019.Auf ihrer Homepage schreibe die Steinhoff-Agentur: "Wenn viel auf dem Spiel steht, ist das öffentliche Interesse besonders groß. Um Ihre Reputation zu schützen und das Vertrauen langfristig zu sichern, ist rasche und professionelle Krisen-Kommunikation unerlässlich."Nein, wann genau die Termine seien, wisse er auch nicht, sage der Ansprechpartner. Er werde noch mal nachfragen und sich melden, wenn es etwas Neues gebe. Mehrere Tage später gebe es anscheinend immer noch nichts Neues."Der Aktionär" meine: Bei Steinhoff würden selbst Experten an ihre Grenzen stoßen. Da Hauptversammlungen mehrere Wochen vorher angekündigt werden müssten, werde das Unternehmen wohl kaum - wie ursprünglich geplant - die verbliebenen Aktionäre kurzfristig zum 7. Juni einladen. Die Hintergründe dafür seien unklar. Vertrauensbildend wirke das nicht.