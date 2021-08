Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1266 EUR +3,09% (12.08.2021, 10:15)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1289 EUR +3,95% (12.08.2021, 10:01)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (12.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Ende 2017 sei Steinhoff von einem schweren Bilanzskandal erschüttert worden. Noch immer kämpfe der südafrikanisch-deutsche Handelskonzerns mit den Folgen. Nun habe das Unternehmen sein Vergleichsangebot deutlich nach oben geschraubt. Konkret habe Steinhoff eine neue, um umgerechnet 185 Mio. Euro auf 1,34 Mrd. Euro erhöhte, Offerte vorgelegt. Damit wolle man rund 90 Schadenersatzklagen von Anlegern und Gläubigern in Deutschland, Südafrika und den Niederlanden beilegen. Diese würden sich auf mehr als 7 Mrd. Euro summieren. Im Juli sei Steinhoff bei den Klägern mit einem aufgebesserten Angebot noch abgeblitzt worden.Nun habe der skandalumwitterte Handelskonzern erklärt, die Hamilton-Klägergruppe aus Dublin sei mit der neuen Offerte einverstanden und habe ihre Beteiligung an einer Sammelklage zurückgezogen. Hamilton vertrete allein 14.000 zumeist südafrikanische Kleinanleger, Vermögensverwalter und Pensionsfonds mit Ansprüchen von mehr als 14 Mrd. ZAR (südafrikanische Rand, umgerechnet 800 mio. Euro).Der entscheidende Punkt: Steinhoff könne sich nur befreien, wenn eine Gesamtlösung erzielt werde, also allen Gläubiger und Kläger ihr "Go" geben. Ansonsten wären die bisher erzielten Vereinbarungen (mit einzelnen Parteien) nur Schall und Rauch - mit entsprechenden Auswirkungen auf den Kurs der Aktie.Die Steinhoff-Aktie könne (nach dem gestrigen Kurssprung von rund 30%) am Donnerstag weiter zulegen.Die Meldung sei sicherlich erfreulich, aber nach wie vor hätten noch längst nicht alle Parteien einem (umfassenden) Vergleich zugestimmt. Steinhoff bleibe ein hochspekulativer Pennystock, über dessen Wohl und Wehe letztlich Zocker entscheiden würden. Anleger, die auf der Suche nach einem seriösen Investment seien, sollten besser einen Bogen um die Steinhoff-Aktie machen. Aus Chance-Risiko-Sicht gebe es nämlich deutlich attraktivere Aktien, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)