Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0657 EUR -2,52% (13.09.2019, 16:56)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0658 EUR -2,37% (13.09.2019, 17:06)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.09.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Eine der größten Hürden, um das Überleben des schwer angeschlagenen Konzerns nach dem Milliarden-Bilanzskandal und dem extremen Kursverfall zu sichern, seien die Klagen geschädigter Anleger. Offiziell sei diesbezüglich zuletzt wenig Neues zu hören gewesen.Wie "Der Aktionär" von Personen, die mit den Verhandlungen befasst seien, erfahren habe, gehe es u.a. um die Frage, ob sich Steinhoffs ehemalige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte an einer Entschädigung beteiligen würde. Im Gegenzug könnte Steinhoff beispielsweise auf rechtliche Schritte gegen Deloitte verzichten. Hinzukomme die Frage, welcher Betrag von Steinhoffs Versicherungen kommen könnte. Im Klartext: Steinhoff verhandele anscheinend nicht nur mit den Kläger-Vertretern, sondern auch mit Deloitte und einer oder mehreren Versicherungsgesellschaften. Außerdem führe eine Einigung wohl nur über den Steinhoff-Großaktionär Christo Wiese, der eine Milliarden-Klage gegen Steinhoff laufen habe - als Anteilseigner aber ebenfalls ein Interesse am Überleben Steinhoffs haben dürfte.Ein Nebenschauplatz: Steinhoff verlange umgerechnet mehrere Millionen Euro von ehemaligen Führungskräften zurück. Auch von der Seite könnte also Geld fließen. Es werde aber diesbezüglich aller Voraussicht nach zu einem Gerichtsprozess kommen. Die Klageerwiderung von Ex-Chef Markus Jooste deute jedenfalls nicht auf eine gütliche Einigung hin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link