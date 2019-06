Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (21.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der angeschlagene Möbelhändler komme einfach nicht zur Ruhe. Nach einem erneuten Milliardenverlust im Geschäftsjahr 2018 stehe Steinhoff am Freitag wegen der Ermittlungen der Behörden im Fokus der Anleger. Die Aktie, längst zum Penny-Stock verkommen, setze derweil ihre Achterbahnfahrt fort.Die südafrikanische Anti-Korruptionspolizei verstärke ihre Ermittlungen im Fall Steinhoff. Laut Bloomberg habe die Behörde weitere Spezial-Ermittler ernannt, um schneller voranzukommen."Alles geht jetzt sehr schnell", so Behördensprecher Hangwani Mulaudzi. Zuvor habe es Kritik von Seiten der Politik an der Spezialeinheit, bekannt als die Falken, gegeben. Wie es heiße, seien dem Aufsichtsausschuss für Finanzen des Parlaments die Ermittlungen zu langsam vorangegangen.Der Möbelhändler habe für einen der größten Bilanzskandale der Nachkriegsgeschichte gesorgt. Eine Gruppe ehemaliger Vorstandsmitglieder habe bei Steinhoff zwischen 2009 und 2017 fragwürdige Buchungen mit einem Volumen von 6,5 Milliarden Euro durchgeführt.Die Fragezeichen bei Steinhoff würden nicht kleiner. Welche Auswirkungen hätten die Ermittlungen auf den Konzern? Wie einige sich Steinhoff mit den Kreditgebern? Wie viel müsse Steinhoff in der Schadensersatzklage bezahlen?All diese Unsicherheiten machen die Steinhoff-Aktie zu einem Glücksspiel, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.06.2019)