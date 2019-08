Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0738 EUR -1,34% (13.08.2019, 16:59)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0738 EUR -3,53% (13.08.2019, 17:17)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum ersten Mal seit 2017 habe sich der südafrikanische Konzern seinen Investoren gestellt. Der schwer angeschlagene Möbelhändler habe am Dienstag in Kapstadt noch einmal deutlich gemacht, wie herausfordernd die Situation des Unternehmens sei.Für Steinhoff-CEO Louis du Preez stehe fest: Für Steinhoff sei es "der einzige Weg zum Überleben", das Unternehmen zu einer reinen Investment-Holding rund um den Einzelhandel zu machen. Eine Option, um an Kapital zu gelangen, sei ein IPO von Pepkor Europe.Wer auf eine baldige Rückkehr Steinhoffs in die Gewinnzone gehofft habe, sei enttäuscht worden. Laut du Preez seien schwarze Zahlen auf Jahre hinaus nicht in Sicht. Du Preez habe auf die Schuldenlast von 9 Mrd. Euro verwiesen. Derzeit zahle das Unternehmen 800 bis 900 Mio. Euro Zinsen im Jahr. Ein Durchbruch bei den Verhandlungen mit den Gläubigern sei immer noch nicht gelungen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link