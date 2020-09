Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (04.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Hauptversammlungen (HV) von gesunden Unternehmen seien gewöhnlich von einer gewissen Harmonie geprägt und Tagesordnungspunkte würden in der Regel haushohe Zustimmungswerte erhalten. Bei der Hauptversammlung von Steinhoff könne von einer solchen Einmütigkeit keine Rede sein. Für den Vorstand des schwer angeschlagenen Konzerns habe es eine richtige Klatsche gegeben.Laut Moneyweb hätten nur 13,13% der Aktionäre an der virtuellen Hauptversammlung teilgenommen und die hätten ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Besonders aufgefallen sei das bei der Abstimmung über die Zahlen für das Geschäftsjahr 2019, das bei Steinhoff am 30. September geendet habe. In einem beispiellosen Schritt hätten fast 52% der teilnehmenden Steinhoff-Aktionäre die Annahme des Jahresabschlusses verweigert. Noch mehr Gegenwind habe es bei der Abstimmung über die Einkünfte des Managements gegeben: 86% der Aktionäre hätten eine Änderung der Vergütungspolitik des Führungspersonals, die sich an den Richtlinien des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches orientieren sollte, abgelehnt.Ob alle Beteiligten mit dem vor einigen Wochen vorgeschlagenen Vergleich zufrieden seien und ob tatsächlich in den kommunizierten maximal sechs Monaten Rechtsfrieden einkehre, dürfe bezweifelt werden. Zwar habe Christo Wiese, von dem die größte Einzelforderung stamme, seine Einigungsbereitschaft signalisiert. Und auch die niederländische Vereinigung van Effectenbezitters (VEB) wolle mitmachen- sie vertrete aber nur einen kleinen Teil der Kläger. Aber auch Goldman Sachs, Citigroup und Nomura wollten de facto einen Teil vom Kuchen abhaben. Diesbezüglich gebe es noch keine Lösung.Selbst wenn Steinhoff - was noch sehr zweifelhaft sei - einen Vergleich mit allen Beteiligten erzielen sollte, stünden immer noch 9,7 Mrd. Euro Nettoschulden im Raum. Auch dafür müsste man im Rahmen von vermutlich langwierigen Umschuldungsverhandlungen tragfähige Lösungen erzielen.Angesichts dieser Gemengelage sei es schwer vorstellbar, dass Steinhoff den Turnaround schaffe. Anleger sollten den Pennystock meiden, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)