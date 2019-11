Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0537 EUR -2,36% (20.11.2019, 09:11)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0555 EUR (19.11.2019)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (20.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Im Bilanzskandal beim deutsch-südafrikanischen Möbelkonzern Steinhoff ermittle die Staatsanwaltschaft Oldenburg weiter unter anderem wegen Steuerhinterziehung gegen frühere Geschäftsführer. Indes würden Börsianer, die an ein Comeback der tief gefallenen Aktie glauben würden, ein weiteres schlimmes Jahr erleben.Neben der Ermittlung wegen Steuerhinterziehung hätten auch die Verfahren gegen aktuelle und frühere Konzernverantwortliche wegen falscher Bilanzen und Urkundenfälschung gedauert. So habe es in einer Antwort der niedersächsischen Landesregierung auf eine Anfrage der Grünen-Politiker Stefan Wenzel und Dragos Pancescu geheißen.Die Ermittlungen seien aufwendig und umfangreich. Wann mit dem Abschluss zu rechnen sei, lasse sich noch nicht absehen.Die Steinhoff-Gruppe mit Wurzeln im niedersächsischen Westerstede habe lange als Europas zweitgrößter Möbelkonzern gegolten. Im März hätten Buchprüfer von systematischen Bilanzfälschungen berichtet und fragwürdige Buchungen mit einem Volumen von rund 6,5 Milliarden Euro dokumentiert. Unter anderem werde gegen den früheren Firmenchef Markus Jooste ermittelt.Die Steinhoff-Aktie habe im laufenden Jahr 46 Prozent verloren. Seit Bekanntwerden der Unregelmäßigkeiten im Dezember 2017 sei der Börsenwert nahezu vollständig vernichtet worden. Ob der Konzern jemals wieder die Kurve kriege, wisse niemand. Nach wie vor sei die Lage intransparent.Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)