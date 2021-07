Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,096 EUR +4,35% (16.07.2021, 16:03)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0905 EUR +0,56% (16.07.2021, 15:46)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (16.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Papier des von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Konzerns habe sich in den vergangenen Monaten eigentlich zur Abwechslung mal hervorragend entwickelt. Anfang des Monats sei der Steinhoff-Kurs plötzlich aber wieder unter 10 Cent gefallen und habe sich davon nicht mehr richtig erholen können. Auslöser für den Absturz sei eine Gerichtsentscheidung gewesen.In Südafrika habe ein Gericht zugunsten von Klägervertretern (Hamilton und Trevo Capital) geurteilt. Es gehe um eine Wandelanleihe aus dem Jahr 2016 im Volumen von 465 Mio. Euro. In einem möglichen Vergleich mit geschädigten Investoren und Vertragspartnern könnte diese Forderung nun mehr Gewicht bekommen, da laut Urteil eine bereits erfolgte Übertragung von Vermögenswerten innerhalb des Steinhoff-Gesamtkonstrukts ungültig gewesen sei.Problematisch sei das, weil dadurch der globale Vergleichsversuch ins Stocken komme. Merke: Es könne nur eine Gesamtlösung geben. Anderenfalls würden sich einzelne Zusagen und Verhandlungserfolge, die bereits erzielt worden seien, in Luft auflösen. Anleger stünden einmal mehr vor einem Scherbenhaufen.Mitte Februar habe der Steinhoff-Kurs nach jahrelanger Talfahrt zumindest ein Zwischenhoch erreicht (15,8 Cent). Zuletzt sei es wieder abwärts in Richtung 9 Cent gegangen. Das entspreche einem Minus von 43%. Momentan verhindere nur die 200-Tage-Linie einen weiteren Absturz."Der Aktionär" habe in den vergangenen Monaten mehrfach darauf hingewiesen, dass unter anderem noch längst nicht alle Parteien einem Vergleich zugestimmt hätten. Steinhoff bleibe eine Hochrisiko-Aktie in Zockerhänden. Ein Investment ergebe unter den gegebenen Umständen für seriöse Anleger schlichtweg keinen Sinn, weil die Unsicherheiten letztendlich nicht kalkulierbar seien, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2021)