Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1191 EUR -0,75% (30.11.2018, 12:44)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1192 EUR -3,09% (30.11.2018, 12:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (30.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das Interesse an dem Wertpapier sei weiterhin groß. Doch die Zeiten der großen Kursausschläge seien vorbei. Vorerst zumindest. Am Freitag verliere der Titel leicht. Es sei immer noch unklar, wann die testierten Geschäftsberichte veröffentlich würden und wann dadurch mehr Licht ins Dunkel komme.Knapp ein Jahr sei es jetzt her, dass der Möbelkonzern Bilanzunregelmäßigkeiten bekannt gegeben habe. Seitdem tauche die Aktie jeden Tag in den Most Wanted-Listen der Onlinebroker auf. Seit knapp drei Monaten sei es jedoch beim Aktienkurs ruhiger geworden. Seit dieser Zeit hänge der Penny-Stock in einer Range von zehn bis 14 Cent fest.Zu Beginn des zweiten Halbjahres habe dies noch ganz anders ausgesehen. Nachdem man sich mit den Gläubigern Anfang Juli auf eine Fristverlängerung geeinigt habe, sei die Aktie nach oben geschossen. Wer das Tief erwischt habe, habe sich auf ein Plus von 240% innerhalb weniger Tage freuen können. Mittlerweile habe sich der Aktienkurs halbiert.Aber auch danach werde es noch einige Fragezeichen geben. Zum Beispiel: Welche Fortschritte könne der Konzern weiterhin beim Schuldenabbau machen? Wie werde der Prozess um Schadensersatzforderungen ausgehen? Aktuell stehe eine Gesamtschadensersatzsumme von zwölf Mrd. Euro im Raum.Es bleibt dabei: Solange nicht klar ist, dass Steinhoff eine gute Überlebenschance hat, wird der Aktienkurs eine hochriskante Angelegenheit sein, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2018)