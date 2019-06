Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (27.06.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor vom Kauf der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ab.Der ehemalige Aufsichtsratschef und Übergangschef Christo Wiese, der immer noch der größte Einzelaktionär von Steinhoff sei, habe sich im Gespräch mit CNBC u. a. zur Zukunft von Steinhoff geäußert. Er habe im Interview die deutschen Steuerbehörden kritisiert, die im Dezember 2015 begonnen hätten, den Fall Steinhoff zu untersuchen und fast vier Jahre später noch niemanden festgenommen hätten. Heftige Kritik übe Wiese auch am Ex-Steinhoff-Chef Markus Jooste aus.Was seine Klage gegen Steinhoff betreffe, habe Wiese gesagt, dass nicht er selbst Steinhoff verklage, sondern seine Unternehmen, die mit Steinhoff Geschäfte gemacht hätten. Er sehe seine Unternehmen als Gläubiger. Es gebe 16 ähnliche Fälle, in denen Unternehmen Ansprüche gegen Steinhoff angemeldet hätten, dazu kämen 182 Finanzinstitute. Laut Wiese müssten sich alle Gläubiger zusammen hinsetzen und entscheiden, wie sie Steinhoff vorwärts bringen könnten oder eventuell das Unternehmen liquidieren.Laut "Der Aktionär" zeigen die Aussagen Wiese wieder, wie komplex und ernst die Situation rund um Steinhoff ist. Sollte der Konzern tatsächlich zerschlagen werden, würden Kleinaktionäre voraussichtlich leer ausgehen. Wenn Steinhoff bestehen bleibe, werde es dennoch noch langer, zäher Weg, sich mit Gläubigern und geschädigten Investoren zu einigen und gleichzeitig die Geschäfte profitabel fortzuführen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link