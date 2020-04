Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,065 EUR -13,22% (15.04.2020, 16:18)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0672 EUR -2,75% (15.04.2020, 16:03)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (15.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Sie würden wieder fliegen: Die Kurse einiger Aktien würden dieser Tage einmal mehr parabolische Tendenzen aufweisen - Aufwärtslücken, plötzliche zweistellige prozentuale Zugewinne, völlig losgelöst von fundamentalen Kriterien. Ein Fest für Zocker. Wie es nun weitergehen könnte, zeige ein Blick in die Vergangenheit.Bereits vor der Coronavirus-Krise seien bei Aktien wie Steinhoff die Kurse raketenartig gestiegen. Nach Erreichen des Scheitelpunkts seien sie aber ebenso schnell wieder abgestürzt. Derzeit wiederhole sich das Spiel: In den vergangenen Tagen habe die Steinhoff-Aktie an mindestens einem Tag zweistellig zulegen können.Das Auf und Ab an den Börsen gehöre selbstverständlich zur Natur der Märkte. Ein Vergleich mit der prozentualen Performance des S&P 500 seit Mitte August 2019 zeige aber, wie extrem die Kursverläufe bei den Hype-Aktien seien, wobei sich Steinhoff zudem in einem jahrelangen Abwärtstrend befinde. Wer da mit den Kurskapriolen auf der Long-Seite kurzfristig Geld habe verdienen wollen, habe es schwer gehabt. Im Endeffekt zeige auch diese Gegenüberstellung erneut, warum Pennystocks nur sehr selten eine gute Wahl für Anleger seien.Jeder Wert sei auf seine Art aufgeladen mit sehr spekulativen Erwartungen. Denkbar sei alles. Fakt sei jedoch, dass es keine handfesten Neuigkeiten zu Steinhoff gebe. Eingepreist werde gerade vor allem, dass die Aktie "heiß" sei, also ein Spekulationsobjekt.Von Steinhoff rate "Der Aktionär" seit dem Milliarden-Bilanzskandal konsequent ab. Dabei bleibe es, unabhängig von Kursschwankungen. Existenzbedrohende Gerichtsprozesse und Schulden, dazu ein Geschäftsmodell ohne große Fantasie seien eine Kombination, die Steinhoff weder aus Investoren- noch aus Spekulantensicht besonders attraktiv erscheinen lassen würden, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.04.2020)