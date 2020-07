Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (07.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff: Es macht keinen Sinn, auf ein Wunder zu hoffen - AktienanalyseAlfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, rät im Interview mit "Der Aktionär TV" zum Verkauf der Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH).Der Aktienprofi erinnere an den Bilanz-Skandal im Jahr 2017. Da sei die Steinhoff-Aktie sofort in Richtung 5 bis 10 Cent gefallen. Seitdem gebe es immer wieder mal kurze Gegenbewegungen, aber am Ende sei es zwei Jahre lang ein Trauerspiel gewesen. Wenn es eine Rettung gegeben hätte, wäre sie schon da. Es sei hier von hohen Verlusten und einem Riesen-Finanzloch zu sprechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Steinhoff da wieder rauskomme, sei sehr gering. Es macht keinen Sinn, darauf zu hoffen, dass hier ein Wunder über Nacht passiert, sondern hier gilt es lieber den Stecker zu ziehen und raus aus der Steinhoff-Aktie, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 07.07.2020)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Steinhoff-Aktie: