XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0729 EUR -0,41% (14.08.2019, 16:44)



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0737 EUR -6,71% (14.08.2019, 16:58)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (14.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der krisengeschüttelte Konzern melde einen Erfolg bei der Umschuldung seiner europäischen Tochtergesellschaften. Nach mehreren Monaten habe sich das südafrikanische Unternehmen mit den Gläubigern der Steinhoff Europe AG und der Steinhoff Finance Holding GmbH auf die Ausgabe neuer Schuldtitel in Milliardenhöhe. Konkret betrage das Volumen einmal 5,6 Mrd. Euro und einmal 2,8 Mrd. Euro. Während der Laufzeit bis Dezember 2021 würden keine Zinsen anfallen. Steinhoff-CEO Louis du Preez habe von einem "wesentlichen Meilenstein auf dem Weg zur Sanierung" gesprochen. Der Konzern erhalte durch die Einigung die notwendige Stabilität für eine Trendwende.Verschwunden seien die Schulden mit der Einigung aber nicht. Steinhoff habe sich letztendlich nur mehr Zeit verschafft. Außerdem würden im Zusammenhang mit dem enthüllten Bilanzbetrug u.a. Gerichtsprozesse in Deutschland, Südafrika und den Niederlanden drohen. Laut du Preez werde Steinhoff in den kommenden Jahren weiter Verluste machen. Die Steinhoff-Aktie sei kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: