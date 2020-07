Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (06.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Er habe mal wieder gezuckt - nur um anschließend einmal mehr zu kollabieren: Der Kurs der Steinhoff-Aktie sei am Montagmorgen im vorbörslichen Handel auf bis zu 7 Cent gestiegen. Morgens um 10 Uhr seien es nur noch 5,4 Cent gewesen - rund 23 Prozent Minus in der Spitze. Auslöser dürfte vor allem ein Bericht über eine nicht ganz neue Entwicklung gewesen sein.2017 sei Steinhoff von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschüttert worden. Bei den diesbezüglichen Rechtsstreitigkeiten mit geschädigten Anlegern gehe es um rund 10 Milliarden Euro. Mehr als ein Drittel der Ansprüche würden vom ehemaligen Steinhoff-Aufsichtsratsvorsitzenden, Ex-Übergangschef und Großaktionär Christo Wiese stammen. Inzwischen sei eine Einigung nahe, habe "Bloomberg" Ende vergangener Woche unter Berufung auf Insider berichtet.Zudem habe Wiese auf Nachfrage gesagt, dass es bald zu einem Vergleich kommen könnte. Der Steinhoff-Kurs sei bereits im Späthandel am Freitagabend bei hohen Umsätzen rund 24 Prozent gestiegen.Steinhoff habe inzwischen betont, dass eine Einigung zwar möglich sei, es aber weiter darum gehe, eine Komplettlösung für möglichst alle Streitigkeiten auszuhandeln.Unterm Strich würden die Neuigkeiten nichts beinhalten, worüber "Der Aktionär" im Kern nicht schon vor Monaten berichtet hätte: Es gebe Fortschritte bei den Verhandlungen und eine Entschädigung könnte teilweise in Form von Aktien erfolgen. Die vom "Aktionär" im September 2019 angedeutete Verwässerung für Steinhoff-Anleger würde indirekt erfolgen, wenn Steinhoff einen Teil seiner Pepkor-Aktien abgeben sollte. Die Details seien unklar. Durch sei der Deal noch nicht. Und wie es danach mit Steinhoff weitergehe, sei völlig unklar. Unter anderem stehe noch eine Einigung mit den Gläubigern aus.Klar, dass Zocker in dieser Situation bei dem Hochrisiko-Pennystock lieber schnell Gewinne vom Tisch nehmen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2020)