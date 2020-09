Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (03.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Konzern sei sozusagen eine unendliche Geschichte. Das neueste Kapitel habe die wenig erbauliche Überschrift "Index-Rauswurf". Das sei im Grunde abzusehen gewesen. Damit sei die ohnehin marginal anmutende Chance auf ein "Happy End" bei Steinhoff weiter gesunken. Der Pennystock notiere mittlerweile unter der noch lange Zeit verteidigten 5-Cent-Marke.Konkret werde wohl Steinhoff seinen Platz im SDAX, der Teil der DAX-Familie sei, verlieren. Der SDAX bilde 70 kleinere Unternehmen ab. Die Zusammensetzung der Indices werde von der Deutschen Börse AG quartalsweise überprüft. Die entscheidenden Kriterien für Ab- und Aufsteiger in den DAX-Indices seien die Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien und der durchschnittliche Börsenumsatz der vergangenen zwölf Monate. Wer auf welchem Platz liege, veröffentliche die Deutsche Börse AGT in den monatlichen Ranglisten.Bei Steinhoff reiche der am Streubesitz orientierte Börsenwert nicht mehr aus - ein Ausschlusskriterium. Am Donnerstagabend gebe die Deutsche Börse AG etwaige Änderungen in der DAX-Familie bekannt. Die Umsetzung erfolge zum 21. September.Anleger sollten weiter einen großen Bogen um den Pennystock machen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.09.2020)(Mit Material von dpa-AFX)