Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0536 EUR -0,74% (22.05.2020, 22:26)



Xetra-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,0542 EUR -3,90% (22.05.2020, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (23.05.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Nach dem überraschenden Abgang der bisherigen Aufsichtsratschefin Heather Sonn am Montagmorgen, habe der schwer angeschlagene Konzern am Freitag die Nachfolgerin vorgestellt. Es handele sich um eine alte Bekannte: Moira Moses übernehme den Posten der Chefkontrolleurin. Sie beteilige sich bereits seit April 2018 an den Aufräumarbeiten bei Steinhoff. Zuvor sei sie u.a. für die Public Investment Corporation und den Government Employees Pension Fund tätig gewesen - Finanzinstitutionen des südafrikanischen Staats, die vom Bilanzbetrug bei Steinhoff stark betroffen gewesen seien.Die Situation bei Steinhoff bleibe sehr angespannt. Ein Kursanstieg zur Wochenmitte um rund 20% auf knapp 6 Cent habe sich zudem einmal mehr als Strohfeuer entpuppt. Der Möbelkonzern kämpfe seit einem Bilanzskandal Ende 2017 ums Überleben. Die Coronakrise verstärke die Existenznot chronisch klammer Unternehmen zusätzlich. Wer jetzt noch investiert sei, dürfte sich des enormen Pleiterisikos bewusst sein. Die Steinhoff-Aktie sei kein Kauf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2020)Börsenplätze Steinhoff-Aktie: