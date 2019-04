Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (05.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Das schwer angeschlagene Unternehmen verschiebe die Präsentation seiner testierten Geschäftsberichte für 2017 und 2018 um ein weiteres Mal. Die Steinhoff-Aktie reagiere auf die Meldung mit einem Minus von fünf Prozent."Trotz erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten ist es heute leider klar, dass der der Zeitplan für die Fertigstellung der konsolidierten Konzernrechnungslegung und der damit verbundenen Prozesse Mitte April nicht eingehalten werden kann", melde der Möbelhändler am Freitag. Steinhoff möchte "sorgfältig darauf achten, dass alle Punkte korrekt sind".Der Geschäftsbericht für das Jahr 2017 solle nun am 7. Mai präsentiert werden, der Bericht für 2018 am 18. Juni. Die Berichte für Steinhoff Investment Holdings sollten der Öffentlichkeit am 28. Juni vorgelegt werden, heiße es.Steinhoff bleibe eine Story mit vielen Fragezeichen. Die Steinhoff-Aktie ist kein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link