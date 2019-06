Dafür müsste sich der Möbelhändler aber auch noch mit den anderen geschädigten Anlegern einigen. Und mit den Gläubigern. Und glaubhaft machen, dass das operative Geschäft profitabel geführt werden könne.



Bis all diese Punkte erledigt sind, bleibt die Steinhoff-Aktie nur was für Glücksspieler, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2019)



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von Lars Friedrich, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Lars Friedrich von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Steinhoff werde die Schatten der Vergangenheit nicht los. Der einstige Aufsichtsratsvorsitzende und Interimschef Christo Wiese sei längst nicht mehr im Unternehmen. Trotzdem sei Steinhoffs Zukunft noch immer eng mit dem südafrikanischen Unternehmer verknüpft.Laut den jüngsten verfügbaren Daten von Bloomberg sei Wiese noch immer größter Einzelaktionär, halte insgesamt knapp 13 Prozent an Steinhoff. Denn neben "Wiese C H" verberge sich in der Liste auch hinter "Titan Premier Investments" letztendlich Wiese.Wiese sei vor dem Bilanzskandal Multimilliardär gewesen, sei jetzt womöglich nur noch Multimillionär. Wiese wolle von Steinhoff vier Milliarden Euro Entschädigung.Ob Wiese bei dem Bilanzskandal Täter, Opfer oder beides gewesen sei, sei bisher ungeklärt. Es würden zahlreiche Verfahren laufen.DER AKTIONÄR meine: Das Schicksal des skandalgeplagte Möbelkonzerns hänge auch davon ab, ob und wie sich der Konzern mit Wiese einige. Einerseits dürfte Wiese kein Interesse daran haben, Steinhoff mit seinen Forderungen womöglich in die Pleite zu treiben. Denn dann wären auch seine verbliebenen Aktien wertlos - und der Ruf Wieses (endgültig) ruiniert.Andererseits wären rund 40 Mio. Euro ein geringer Preis, wenn Wiese dafür auch nur einen Teil seiner Milliarden-Forderung durchsetzen könnte.Der beste Deal wäre aber wohl für Wiese: eine Teilentschädigung - verbunden mit der Hoffnung auf bessere Zeiten bei Steinhoff. Denn dann könnte auch der Wert von Wieses Aktienpaket wieder steigen.