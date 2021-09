Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Steinhoff-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1801 EUR -1,91% (13.09.2021, 20:31)



XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,1826 EUR -7,07% (13.09.2021, 17:35)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z.B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (13.09.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Möbelhändlers Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch am Montag pendle der Kurs der Steinhoff-Aktie um die 18 Cent herum. Zum Ende des XETRA-Handels dann die Mitteilung des von einem Milliarden-Bilanzskandal schwer erschütterten Unternehmens: Aktien im Wert von zig Millionen Euro sollten für frisches Kapital sorgen. Doch es gebe einen Grund, warum die Aktie zunächst kaum auf die Nachricht reagiere.Bis zu 370 Millionen Aktien seiner Pepkor-Beteiligung wolle Steinhoff unter die Anleger bringen. Die Platzierung beginne ab sofort. Der Preis: Noch unbekannt. Momentan koste eine Pepkor-Aktie in Johannesburg umgerechnet rund 1,30 Euro. Steinhoff würde damit bis zu 9,9 Prozent von Pepkor abgeben. Marktwert des Anteils derzeit: Rund 480 Millionen Euro.Dieser Schachzug sei bereits erwartet worden. Steinhoff habe in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Assets verkauft, um liquide zu bleiben. Die Einnahmen würden diesmal in die Finanzierung des weltweiten Vergleichs fließen.Pepkor sei ein südafrikanischer Zusammenschluss von Einzelhandelsketten. Steinhoff würden derzeit noch 68,2 Prozent an Pepkor gehören. Nach Abschluss beider Maßnahmen wären es 50,1 Prozent.Auch wenn der mittelfristige Chart verlockend aussehen möge: Die Ankündigung zeige einmal mehr, warum sich Steinhoff derzeit kaum bewerten lasse. Rechtsstreitigkeiten, Milliarden-Schulden - und immer mehr verkaufte Beteiligungen. Was am Ende der Geschichte für Aktionäre übrig bleibe, sei völlig ungewiss.Kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Steinhoff-Aktie. (Analyse vom 13.09.2021)