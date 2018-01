Tradegate-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:

0,564 EUR +10,81% (22.01.2018, 15:17)



ISIN Steinhoff-Aktie:

NL0011375019



WKN Steinhoff-Aktie:

A14XB9



Ticker-Symbol Steinhoff-Aktie:

SNH



Kurzprofil Steinhoff International Holdings N.V.:



Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) ist ein Einzelhandelskonzern. Er produziert und vertreibt in erster Linie Möbel und Haushaltswaren. Das Kerngeschäft von Steinhoff International Holdings N.V. ist dabei die Produktion und der Verkauf von einer großen Bandbreite an Möbeln und Einrichtungsgegenständen. Steinhoff International Holdings N.V. veräußert seine Produkte in unterschiedlichen Einzelhandelsketten der Gruppe, z. B. Conforama, Poco, Lipo oder Harveys. Steinhoff International Holdings N.V. vertreibt über die im Jahr 2015 gekaufte Pepkor-Gruppe auch Gebrauchsartikel des täglichen Bedarfs. Unter der Marke Unitrans Automotive ist Steinhoff International Holdings N.V. auch als Autohändler in Südafrika tätig. Steinhoff International Holdings N.V. operiert in Europa, Asien und Afrika. (22.01.2018/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Steinhoff-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Möbel- und Handelskonzerns Steinhoff International Holdings N.V. (ISIN: NL0011375019, WKN: A14XB9, Ticker-Symbol: SNH) unter die Lupe.Der schwer angeschlagene Konzern brauche Geld und wolle sich von weiteren Anteilen an der in Südafrika notierten Investmentholding PSG Group trennen. Die Steinhoff-Aktie reagiere auf diese Nachricht positiv. Am 26. Januar wolle Steinhoff seine europäischen Geldgeber in London treffen. Ende vergangener Woche habe die Poco-Mutter angekündigt, sich aktuell in der Lage zu sehen, fällige Zinsen auf Schulden zu bezahlen.Die Steinhoff-Aktie bleibe indes weiterhin mit mehr Risiko als mit Chancen behaftet. Die Rettung des Möbelkonzerns sei noch nicht in trockenen Tüchern. Ein Investment bleibt hochspekulativ, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2018)XETRA-Aktienkurs Steinhoff-Aktie:0,5642 EUR +11,11% (22.01.2018, 15:02)