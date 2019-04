Linz (www.aktiencheck.de) - Der US-Dollar kam gestern im Verlauf des Tages leicht unter Druck, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Steigende Rohölpreise durch die OPEC, die Kämpfe in Libyen, und die US-Sanktionen gegen den Iran und Venezuela hätten z. B. CAD (Kanadischer Dollar) und AUD (Australischer Dollar) Auftrieb gegeben. Außerdem hätten die Rückgänge bei den Auftragseingängen der US-Industrie und bei den US-Investitionsgütern im Februar dem US-Dollar zugesetzt. Auch die sinkenden Renditen bei den US-Treasuries (Staatsanleihen) aufgrund des Endes des Zinsanhebungszyklus der US-Notenbank FED würden als Stütze wegfallen. FX-Händler würden nun auf die Sitzung der EZB am Donnerstag warten und seien deshalb zurückhaltend.



Aussichten: EUR/USD seitwärts zwischen 1,1210 und 1,1300 und leichtem Druck auf der Oberseite. (09.04.2019/ac/a/m)



