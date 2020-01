Value-Unternehmen seien gemessen am Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs/Buchwert-Verhältnis (KBV) und der Dividendenrendite im Vergleich zum übrigen Aktienmarkt günstig bewertet. Als Anleger bekomme man hier eine günstigere Beteiligung an den fundamentalen Werten der Unternehmen.



Value-Aktien seien häufig Unternehmen oder Branchen, die bei Anlegern nicht sonderlich beliebt seien. Zum Beispiel, weil die Unternehmensgewinne nicht zufriedenstellend ausfallen würden, weil sie einen schlechten Ruf hätten oder weil die Anleger an ihrem langfristigen Potenzial zweifeln würden. Das könnten oft reife Unternehmen sein, die aus irgendeinem Grund in Schwierigkeiten stecken würden, deren Renditepotenzial aber noch attraktiv sei, wenn es die Unternehmen schaffen würden, diese Herausforderungen zu überwinden.



Value-Titel würden Anleger in vielen Branchen finden. Der Finanz- und der Automobilsektor aber würden zu den Bereichen zählen, die derzeit am häufigsten ins Auge fallen würden. Das seien Sektoren, die historisch gesehen aus verschiedenen Gründen günstig bewertet seien. Im Finanzsektor seien es vor allem die niedrigen Zinsen und die strengere Regulierung, die die Unternehmen belasten würden, während der Automobilsektor von Abgasskandalen ("Dieselgate") und massiven Investitionen in die Entwicklung neuer Elektro-Autos beeinträchtigt werde.



Derzeit hätten die Experten den Finanzsektor besonders stark im Blick. Steigende Zinsen am langen Ende könnten der Auslöser sein, der dazu beitrage, die Kurse von Bankaktien in die Höhe zu treiben und das Value-Segment im weiteren Sinne anzukurbeln. Hierfür habe es in jüngster Zeit einige Anzeichen gegeben. Doch wenn die Rotation von Wachstum zu Value Fahrt aufnehmen solle, sei es wichtig, dass Finanzaktien ihre Dynamik behalten würden. Das alleine reiche nicht aus, damit etwas billig sei. Günstige Aktien könnten noch länger günstig sein oder noch billiger werden, sodass Anleger in einer sogenannten Value-Falle enden würden. Für eine größere Rotation bedürfe es eines konkreten und nachhaltigeren Auslösers.



Obwohl Danske Bank Asset Management die Aussichten für Value-Aktien für interessant halte, sei das keine Aufforderung, Wachstumsaktien auf breiter Front abzustoßen. Vielmehr laute die zentrale Botschaft für Anleger: Es sei wichtig, eine Mischung aus beiden Stilarten im Portfolio zu haben.



Bei der Risikodiversifikation gehe es um mehr als nur um Länder und Sektoren. Würden sich Anleger ausschließlich auf Wachstumsaktien konzentrieren, könnten sie komplett auf dem falschen Fuß erwischt werden, wenn plötzlich Value-Aktien in Mode kämen - und umgekehrt.



Eine Investition in Value-Aktien könne sowohl über ausgewählte Einzelaktien als auch über Fonds mit Fokus auf Value-Aktien oder value-geprägte Branchen wie den Finanzsektor erfolgen. Insgesamt halte Danske Bank in ihren Portfolios weiterhin eine Übergewichtung in Aktien und eine Untergewichtung in Anleihen. (09.01.2020/ac/a/m)







