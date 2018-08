Veränderung im Juli 2018 gegenüber dem Vormonat Juni 2018



Im Vergleich zum Juni 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im Juli 2018 um 0,3%. Im Ferienmonat Juli zogen vor allem die Preise für Pauschalreisen (+19,3%, davon ins Ausland: +20,2%; ins Inland: +8,3%) und Flugtickets (+4,4%) an.



Hingegen gab es im Juli 2018 deutliche Preisrückgänge im Vormonatsvergleich bei Bekleidungsartikeln (-6,9%) sowie bei Schuhen und Schuhzubehör (-4,1%). Diese Entwicklung erklärt sich vorrangig durch saisonale Preisnachlässe für Sommerartikel.



Zudem gingen im Juli 2018 die Preise für Nahrungsmittel insgesamt (-0,5%) und Energie insgesamt (-0,1%) leicht zurück. Unter den Nahrungsmitteln sind im Juli 2018 die saisonalen Preisrückgänge bei Obst (-2,2%) und Gemüse (-1,2%) nennenswert. Bei der Energie mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher im Juli 2018 für leichtes Heizöl (-0,8%) weniger bezahlen. Die Preise für Kraftstoffe gingen gegenüber dem Vormonat nur leicht zurück (-0,2%, darunter Superbenzin: -0,2%; Dieselkraftstoff: -0,4%).



Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im Juli 2018 um 2,1% über dem Stand von Juli 2017. Im Vergleich zum Juni 2018 stieg der HVPI im Juli 2018 um 0,4%. Die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI vom 30. Juli 2018 wurden damit bestätigt.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/08/PD18_300_611.html (14.08.2018/ac/a/m)





