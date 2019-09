Im Vergleich zu den Waren erhöhten sich die Preise für Dienstleistungen im August 2019 binnen Jahresfrist mit +1,6% etwas stärker. Bedeutsam für die Preisentwicklung der Dienstleistungen war die Preiserhöhung bei Nettokaltmieten (+1,4%), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Deutlich stärker verteuerten sich zum Beispiel Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+5,7%), die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,8%) sowie Gaststättendienstleistungen in Restaurants, Cafés und im Straßenverkauf (+2,7%). Daneben erhöhten sich eine Vielzahl von Dienstleistungen mit vergleichsweise geringer Verbrauchsbedeutung ebenfalls deutlich (zum Beispiel Fernbusse: +18,5%; Briefdienstleistungen: +10,6%; Bank- und Sparkassengebühren: +4,1%). Einige Dienstleistungen waren auch günstiger, unter anderem Telekommunikation (-0,7%).



Veränderung im August 2019 gegenüber dem Vormonat Juli 2019



Im Vergleich zum Juli 2019 sank der Verbraucherpreisindex im August 2019 um 0,2%. Energie insgesamt verbilligte sich binnen Monatsfrist um 1,0%. Preisrückgänge gab es hier sowohl bei Kraftstoffen (-2,4%) als auch bei leichtem Heizöl (-2,0%). Nennenswert sind zudem die Preisrückgänge im Bildungswesen für Dienstleistungen des Elementar- und Primarbereichs (-3,0%) sowie bei den Pauschalreisen (-2,5%).



Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im August 2019 um 1,0% über dem Stand von August 2018. Die deutliche Abweichung der Inflationsrate für August 2019 zwischen HVPI und VPI von 0,4 Prozentpunkten resultiert - wie bereits im letzten Monat - aus einem methodischen Sondereffekt bei den Pauschalreisen im HVPI. Im Vergleich zum Juli 2019 sank der HVPI im August 2019 um 0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/09/PD19_351_611.html (12.09.2019/ac/a/m)







