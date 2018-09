Im Vergleich zu den Preisen für Waren erhöhten sich im August 2018 die Preise für Dienstleistungen insgesamt mit +1,4% gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich schwächer. Die Preisentwicklung für Dienstleistungen wirkte somit dämpfend auf die Inflationsrate. Bedeutsam für die Preiserhöhung bei Dienstleistungen waren die Nettokaltmieten (+1,6%), da private Haushalte einen großen Teil ihrer Konsumausgaben dafür aufwenden. Etwas stärker verteuerten sich zum Beispiel Sport- und Erholungsdienstleistungen (+2,9%) sowie Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+2,8%). Günstiger waren hingegen Bildungsdienstleistungen des Elementar- und Primarbereichs (-13,0%), insbesondere durch den Wegfall der Kinderbetreuungskosten in einigen Bundesländern. Nennenswerte Preisrückgänge gegenüber August 2017 gab es auch bei Flugtickets (-6,2%).



Veränderung im August 2018 gegenüber dem Vormonat Juli 2018



Im Vergleich zum Juli 2018 stieg der Verbraucherpreisindex im August 2018 nur leicht um 0,1%. Die Preise für Energie insgesamt erhöhten sich binnen Monatsfrist um 0,7%. Preisanstiege gab es hier sowohl bei leichtem Heizöl (+2,8%) als auch bei Kraftstoffen (+1,2%). Deutlicher waren die Preiserhöhungen bei Bekleidungsartikeln (+3,9%), hier vor allem aufgrund der beginnenden Umstellung auf die Herbst-/Winterkollektion.



Auffällig war hingegen wie im Jahresvergleich der Preisrückgang bei den Bildungsdienstleistungen des Elementar- und Primarbereichs (-18,2%) gegenüber dem Vormonat. Deutliche Preisrückgänge binnen Monatsfrist gab es auch bei Pauschalreisen (-3,5%). Etwas günstiger aus Verbrauchersicht entwickelten sich zudem die Preise für Nahrungsmittel insgesamt (-0,3%). Hier verbilligten sich vor allem Gemüse (-1,9%) sowie Speisefette und Speiseöle (-1,3%).



Harmonisierter Verbraucherpreisindex für Deutschland



Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) für Deutschland lag im August 2018 um 1,9% über dem Stand von August 2017. Im Vergleich zum Juli 2018 blieb der HVPI im August 2018 unverändert. Die vorläufigen Ergebnisse für den HVPI vom 30. August 2018 wurden damit bestätigt.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/09/PD18_343_611.html;jsessionid=22E85AA61B84084FA7745146529E4719.InternetLive1 (13.09.2018/ac/a/m)





