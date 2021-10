Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Umsatz im Bauhauptgewerbe ist im Juli 2021 um 4,9% gegenüber Juli 2020 gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Unter den umsatzstärksten Wirtschaftszweigen innerhalb des Bauhauptgewerbes stiegen die Umsätze gegenüber dem Vorjahresmonat in der Zimmerei mit +10,7% sowie bei den "Sonstigen spezialisierten Bautätigkeiten a.n.g." (u.a. Betonarbeiten) mit +12,7% besonders stark an, während es beim Bau von Straßen und Bahnverkehrsstrecken mit -3,1% den größten Umsatzrückgang gab.Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/10/PD21_475_441.html (08.10.2021/ac/a/m)