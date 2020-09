In der Wirtschaftsgruppe Bauinstallation stiegen die Umsätze im 2. Quartal 2020 um 4,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieser Gruppe gab es bei der Elektroinstallation mit +7,1% das stärkste Umsatzwachstum.



In der Wirtschaftsgruppe Sonstiger Ausbau sank der Umsatz im 2. Quartal 2020 gegenüber dem 2. Quartal 2019 um 0,5%. Innerhalb dieser Gruppe stiegen die Umsätze nur im Wirtschaftszweig "Malerei und Glaserei" mit +0,1%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/09/PD20_353_44131.html (14.09.2020/ac/a/m)





Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im 2. Quartal 2020 im Ausbaugewerbe 0,8% mehr Beschäftigte tätig als im Vorjahreszeitraum. Gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 stieg der Umsatz im 1. Halbjahr 2020 um 5,4% und die Zahl der Beschäftigten um 1,0%. Auffällige Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Umsatz und Beschäftigung im Ausbaugewerbe konnten damit im diesem Zeitraum nicht eindeutig festgestellt werden.