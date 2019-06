Umsatzzuwächse verbuchten alle Wirtschaftszweige des Ausbaugewerbes. In der Bauinstallation stiegen die Umsätze im 1. Quartal 2019 um 8,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges gab es bei der Dämmung gegen Kälte, Wärme, Schall und Erschütterung mit +11,3% das stärkste Umsatzwachstum.



Im sonstigen Ausbau nahm der Umsatz im 1. Quartal 2019 gegenüber dem 1. Quartal 2018 um 6,6% zu. Innerhalb dieses Wirtschaftszweiges stiegen die Umsätze in der Bautischlerei und -schlosserei mit +6,8% am stärksten.



Eine methodische Kurzbeschreibung und weitere Informationen liegen im Themenbereich Baugewerbe vor.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/06/PD19_226_44131.html





