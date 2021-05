Überdurchschnittlich entwickelten sich die Tarifverdienste mit Sonderzahlungen im Vergleich zum 1. Quartal 2020 unter anderem in der Energieversorgung (+3,0%) und im Gastgewerbe (+2,8%). Im Gastgewerbe machte sich vor allem der Abschluss in der Systemgastronomie aus dem Jahr 2020 sowie die Erhöhung der Entgelte im Hotel- und Gaststättengewerbe im 1. Quartal 2021 bemerkbar. Auch bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen, zu denen beispielsweise die Gebäudereinigung gehört, stiegen die Tarifverdienste mit +2,3% gegenüber dem Vorjahresquartal überdurchschnittlich. Im Baugewerbe (+2,2%) traten im 1. Quartal 2021 die Tariferhöhungen in Kraft, die bereits in der Tarifrunde 2020 verhandelt wurden.



Der verbreitete Einsatz von Kurzarbeit aufgrund der Corona-Pandemie hat keinen Einfluss auf die Tarifindizes, da sie die durchschnittliche Veränderung der durch Tarifabschlüsse vereinbarten Monats- und Stundenverdienste der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer messen. Änderungen der tatsächlich bezahlten Arbeitszeit fließen in den Tarifindex nicht ein.



Wichtiger Hinweis zur Neugewichtung



Mit der Veröffentlichung der Ergebnisse des vierteljährlichen Index der Tarifverdienste für das erste Quartal 2021 fand die turnusmäßige Umstellung auf das neue Basisjahr 2020=100 statt. Hierfür wurden alle monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Zeitreihen des Tarifindex ab Anfang 2020 unter Verwendung eines aktualisierten Wägungsschemas neu berechnet und veröffentlicht. Weiter zurückliegende Werte wurden lediglich umbasiert. Die Veränderungsraten für diesen Zeitraum sind rundungsbedingt angepasst. (28.05.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 1. Quartal 2021 um durchschnittlich 1,3% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im Ergebnis berücksichtigt sind tarifliche Grundvergütungen und durch Tarifabschlüsse festgelegte Sonderzahlungen wie Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen oder tarifliche Nachzahlungen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, lag der Anstieg ohne Sonderzahlungen im Vorjahresvergleich ebenfalls bei 1,3%. Im gleichen Zeitraum stiegen auch die Verbraucherpreise um 1,3%.