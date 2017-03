Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste - gemessen am Index der tariflichen Monatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen - waren im Jahr 2016 durchschnittlich 2,0% höher als im Vorjahr, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Überdurchschnittliche Tariferhöhungen gab es im Jahr 2016 bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+3,0%), wie beispielsweise Reisebüros, Zeitarbeit sowie Wach- und Sicherheitsdienstleistungen, in der Energieversorgung (+2,7%) sowie im Handel (+2,5%). Im Verarbeitenden Gewerbe stiegen die Tarifverdienste gegenüber 2015 um 2,1%. In vielen weiteren Branchen lag die Tarifentwicklung im Durchschnitt, beispielsweise im Baugewerbe, im Gastgewerbe, bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie im Bereich "Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung" (jeweils +2,0%). Deutlich geringere Tariferhöhungen gab es in den Bereichen "Verkehr und Lagerei" mit +1,2% sowie "Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden" mit +0,7%.Im vierten Quartal 2016 waren die Tarifverdienste einschließlich Sonderzahlungen um 2,2% höher als im Vorjahresquartal. Überdurchschnittliche Tarifsteigerungen gab es im Vergleich zum vierten Quartal 2015 insbesondere in der Energieversorgung (+3,2%) sowie bei den sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (+3,1%). (01.03.2017/ac/a/m)