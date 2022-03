Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung ging 2021 gegenüber 2020 von 47,1% auf 42,4% zurück. Dabei nahm die Stromeinspeisung aus Windkraft deutlich um 13,3% ab, was insbesondere auf das im Vorjahresvergleich windärmere Frühjahr 2021 zurückzuführen ist. Strom aus Windkraft hatte dadurch nur noch einen Anteil von 21,5% an der eingespeisten Strommenge. Im Jahr 2020 war die Windkraft mit einem Anteil von 25,2% erstmals der wichtigste Energieträger in der Stromerzeugung gewesen. Die Stromeinspeisung aus Photovoltaik ging dagegen im Jahr 2021 nur leicht um 0,5% auf einen Anteil von 8,7% zurück (2020: 9,0%).



Weniger Strom aus Erdgas infolge stark gestiegener Preise im 2. Halbjahr 2021



Der Anteil von Erdgas an der Stromerzeugung lag im Jahr 2021 bei 12,6%, nachdem er im Vorjahr bei 13,7% gelegen hatte. Im Gesamtjahr 2021 war die Stromeinspeisung aus Erdgas 5,8% geringer als im Vorjahr. Der Rückgang ist hauptsächlich auf das 2. Halbjahr 2021 und hier vor allem auf das 3. Quartal 2021 zurückzuführen, als die Stromeinspeisung aus Erdgas im Vergleich zum Vorjahresquartal um 38,9% zurückging. Hauptverantwortlich dafür waren die deutlich gestiegenen Preise für Erdgas.



Mehr Strom aus Kernenergie vor Abschaltung dreier Kernkraftwerke



Die Stromeinspeisung aus Kernenergie stieg im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um 7,4% auf einen Anteil von 12,6% an der gesamten eingespeisten Strommenge (2020: 12,1%). Ende 2021 wurden allerdings im Rahmen des Ausstiegs aus der Atomenergie drei der sechs bis dahin noch im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke abgeschaltet, sodass in Zukunft nur noch drei Kernkraftwerke Strom erzeugen und einspeisen. Daher werden sowohl die durch inländisch erzeugte Strommenge aus Kernenergie als auch ihr Anteil an der eingespeisten Strommenge deutlich abnehmen.



Importierte und exportierte Strommenge gestiegen



Die nach Deutschland importierte Strommenge stieg im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 um 7,7%. Mit 51,7 Milliarden Kilowattstunden belief sie sich auf genau ein Zehntel der Inlandsproduktion. Wichtigster Stromlieferant war wie bereits in den Vorjahren Frankreich, obwohl die Stromimporte von dort im Vergleich zum Jahr 2020 um 24,7% abnahmen. Die aus Deutschland exportierte Strommenge stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,0%. Mit 70,3 Milliarden Kilowattstunden oder 13,6% des im Inland eingespeisten Stroms exportierte Deutschland weiterhin mehr Strom als es importierte. Stromimporte und -exporte können dabei ausschließlich für direkte Nachbarstaaten Deutschlands erfasst werden. (17.03.2022/ac/a/m)







