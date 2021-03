Insgesamt reduzierte sich die bezahlte Wochenarbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um durchschnittlich 2,9%. Der stärkste Rückgang ist hierbei in dem Wirtschaftsabschnitt "Gastgewerbe" mit -19,4% zu verzeichnen, gefolgt von "Kunst, Unterhaltung und Erholung" mit -9,0%. Den geringsten Arbeitszeitrückgang weisen die Sektoren "Energieversorgung" und "Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen" (beide jeweils -0,4%) auf.



Verdienstentwicklung im 4. Quartal 2020 leicht positiv



Verglichen mit der Entwicklung im 2. und 3. Quartal 2020, die ebenfalls sehr stark durch die Corona-Krise und Kurzarbeit geprägt waren, erholte sich die Verdienstentwicklung im 4. Quartal 2020 etwas: Gegenüber dem 4. Quartal 2019 ergab sich für den Reallohnindex ein Wachstum von 0,4% bei einem Nominallohnzuwachs von 0,2% und einem Rückgang der Verbraucherpreise um 0,2%.



Stärkere Verdiensteinbußen in den unteren Leistungsgruppen



In der Unterscheidung nach Leistungsgruppen war der Verdienstrückgang gemessen am Nominallohnindex im Jahr 2020 mit -2,5% bei angelernten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern am größten, gefolgt von ungelernten Angestellten (-1,6%), Fachkräften (-1,2%) sowie herausgehobenen Fachkräften (-0,2%). Die Verdienste von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in leitender Stellung wiesen mit +0,2% eine leichte Verdienstzunahme auf.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_143_623.html (24.03.2021/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Nominallohnindex in Deutschland ist im Jahr 2020 nach endgültigen Ergebnissen der Vierteljährlichen Verdiensterhebung um durchschnittlich 0,7% gegenüber dem Vorjahr gesunken, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Index bildet die Entwicklung der Bruttomonatsverdienste einschließlich Sonderzahlungen ab. Die Verbraucherpreise stiegen im selben Zeitraum um knapp 0,5%. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, sanken die Reallöhne im Jahr 2020 damit um 1,1% gegenüber 2019. Somit ergab sich gegenüber den am 17. Februar 2021 veröffentlichten vorläufigen Ergebnissen eine Korrektur von 0,1 Prozentpunkten nach unten.Kurzarbeit beeinflusst Lohnentwicklung und Wochenarbeitszeit deutlich