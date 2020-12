Die Anschaffung von Telekommunikationsgeräten (Telefone, Smartphones, Router und andere) einschließlich deren Reparatur machte monatlich 7 Euro aus (2014: 4 Euro).



Für Postdienstleistungen wie den Brief- und Paketversand gaben die Privathaushalte durchschnittlich 4 Euro im Monat aus (2014: 4 Euro).



Mit steigender Haushaltsgröße steigen die Ausgaben für Post und Telekommunikation. Während Alleinlebende durchschnittlich 48 Euro im Monat dafür ausgaben, wendeten Zwei-Personen-Haushalte 70 Euro auf. Bei Haushalten mit drei Personen waren die Kosten ähnlich hoch wie bei Haushalten mit vier Personen (88 bzw. 89 Euro). Haushalte ab fünf Personen gaben durchschnittlich 104 Euro pro Monat aus.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/12/PD20_480_639.html (03.12.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben im Jahr 2019 durchschnittlich 65 Euro im Monat für Post und Telekommunikation ausgegeben, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, war das etwas mehr als 2014, als 61 Euro monatlich fürs Telefonieren und Internetsurfen, für den Kauf von Telekommunikationsgeräten sowie Postdienstleistungen anfielen.