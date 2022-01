Enger Zusammenhang zwischen Lkw-Verkehr und Konjunkturentwicklung



Wirtschaftliche Aktivität erzeugt und benötigt Verkehrsleistungen. Die mit dem Index für Gesamtdeutschland abgebildete Lkw-Fahrleistung auf Autobahnen hängt somit eng mit der Industrieproduktion in Deutschland zusammen und gibt frühe Hinweise zur aktuellen Konjunkturentwicklung.



Im Zuge der Lkw-Mauterhebung werden digitale Prozessdaten unter anderem über die Fahrleistung der mautpflichtigen Lkw in Deutschland erzeugt. Das BAG hat daraus den Lkw-Maut-Fahrleistungsindex entwickelt, der den Verlauf der Fahrleistung nachzeichnet. Wegen seiner schnellen Verfügbarkeit und konjunkturellen Aussagekraft hat das Statistische Bundesamt den Index als saisonbereinigten Konjunkturindikator aufbereitet und führt diesen seit Dezember 2018 in seinem Veröffentlichungsprogramm.



Wegen der hohen Unsicherheit bezüglich der wirtschaftlichen Entwicklung und weil zugleich ein hoher Bedarf an aktuellen Konjunkturdaten aufgrund der Corona-Krise besteht, aktualisieren das BAG und das Statistische Bundesamt die Ergebnisse auf nationaler Ebene bis auf Weiteres wöchentlich (jeweils am Donnerstag). Die Ergebnisse für Deutschland werden als Zeitreihe aus täglichen Daten dargestellt und bilden die Fahrleistung mit fünf- bis zwölftägigem Abstand sehr aktuell ab. Die Werte für einzelne Bundesländer sind hiervon ausgenommen.



Informationen zum täglichen Lkw-Maut-Fahrleistungsindex finden sich im gemeinsam vom Statistischen Bundesamt, Bundesamt für Güterverkehr und der Deutschen Bundesbank verfassten Aufsatz "Täglicher Lkw-Maut-Fahrleistungsindex aus digitalen Prozessdaten der Lkw-Mauterhebung" in der Ausgabe 4/2020 des Wissenschaftsmagazins WISTA des Statistischen Bundesamtes. Außerdem stehen ein Erklärvideo und ein Podcast zum Thema auf der Website des Statistischen Bundesamtes zur Verfügung.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

Betrachtung nach Bundesländern: Rheinland-Pfalz mit höchstem Zuwachs im Vormonatsvergleich

Die Indizes für die Bundesländer werden monatlich zeitgleich mit dem bereits bestehenden Lkw-Maut-Fahrleistungsindex für Deutschland im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Auch für die Bundesländer sind unbereinigte sowie kalender- und saisonbereinigte Ergebnisse verfügbar. Erste Hintergrundinformationen zur Einordnung der Bundesländer-Ergebnisse bietet die Publikation "Lkw-Maut-Fahrleistungsindex für Bundesländer: regionale Fahrleistung und industrielle Aktivität". Darin wird auch der Zusammenhang zwischen dem Lkw-Maut-Fahrleistungsindex und dem Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe vor dem Hintergrund der Wirtschaftsstrukturen in den einzelnen Bundesländern skizziert. Der regionale Fahrleistungsindex nach Bundesländern ist nur für bestimmte Bundesländer als Konjunkturindikator geeignet. So haben Analysen in den stärker industriell geprägten Flächenländern einen deutlichen Zusammenhang zwischen regionaler Lkw-Maut-Fahrleistung und regionalem Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe gezeigt. In den Stadtstaaten und den weniger industriell geprägten Bundesländern ist der Zusammenhang dagegen schwächer. Gleichzeitig wird der nach Bundesländern differenzierte Lkw-Maut-Fahrleistungsindex beim BAG genutzt, um verkehrliche Effekte abzubilden und zu analysieren.