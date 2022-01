Die Preise für Nahrungsmittel erhöhten sich 2021 gegenüber 2020 um 3,2%. Im 2. Halbjahr 2021 hat sich der Preisauftrieb durch den Basiseffekt aufgrund der Senkung der Mehrwertsteuersätze sprunghaft verstärkt. Dabei waren alle Nahrungsmittelgruppen 2021 deutlich teurer, insbesondere Speiseöle und Speisefette (+5,3%) sowie Gemüse (+3,9%).



Waren erhöhten sich 2021 gegenüber 2020 um 4,3%, Dienstleistungen nur um 2,1%



Waren insgesamt verteuerten sich im Jahresdurchschnitt 2021 gegenüber 2020 um 4,3%, insbesondere Verbrauchsgüter mit einem Anstieg von 5,4%. Die Preise für Gebrauchsgüter erhöhten sich um 2,4%, darunter zum Beispiel für Fahrzeuge (+4,5%) sowie Möbel und Leuchten (+3,2%). Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 2,1 %. Preisdämpfend wirkten hier die Nettokaltmieten mit +1,3%.



Bei einigen Dienstleistungen stiegen die Preise deutlich stärker, unter anderem für Dienstleistungen sozialer Einrichtungen (+5,4%),für die Wartung und Reparatur von Fahrzeugen (+4,4%) sowie für Leistungen beim Friseur und für die Körperpflege (+4,0%). Die Preise für die Telekommunikation blieben nahezu unverändert (+ 0,1%), etwas günstiger wurden bespielweise Bahnfahrten im Fernverkehr (-1,8%).



Inflationsrate im Dezember 2021 bei +5,3%, vor allem aufgrund der gestiegenen Energiepreise



Die Verbraucherpreise lagen im Dezember 2021 insgesamt um 5,3% höher als im Dezember 2020. Damit haben sich die monatlichen Inflationsraten vor allem im 2. Halbjahr 2021 immer weiter erhöht. Verantwortlich für die hohe Inflationsrate im Dezember 2021 waren neben dem Basiseffekt durch die temporäre Mehrwertsteuersatzsenkung erneut die Preise für Energieprodukte. Die Energiepreise lagen 18,3 % über dem Niveau des Vorjahresmonats. Hier wirkten sich zusätzlich die CO2-Bepreisung und die Rohstoffpreisentwicklung aus.



Binnen Jahresfrist verteuerten sich vor allem leichtes Heizöl (+61,0%) und Kraftstoffe (+33,8%). Die Nahrungsmittelpreise erhöhten sich im gleichen Zeitraum überdurchschnittlich um 6,0% (November 2021: +4,5%). Teurer wurde vor allem Gemüse (+9,9 %). Ohne Berücksichtigung der Preise für Nahrungsmittel und Energie hätte die Inflationsrate Dezember 2021 bei +3,7 % gelegen, ohne Energie bei +3,8%.



Die Preise für die Waren insgesamt stiegen im Dezember 2021 gegenüber dem Vorjahresmonat um 7,8%. Teurer für die Verbraucherinnen und Verbraucher wurden neben Energie und Nahrungsmitteln auch Bekleidung und Schuhe (+5,5%). Die Preise für Dienstleistungen insgesamt erhöhten sich hingegen im gleichen Zeitraum um 3,1%. Darunter verteuerten sich neben den Nettokaltmieten (+1,5%) auch einige andere Dienstleistungen (zum Beispiel Wartung und Reparatur von Fahrzeugen: +6,0%; Dienstleistungen sozialer Einrichtungen: +4,6%).



Steigende Preise beispielweise für Bahn und Nahrungsmittel im Vormonatsvergleich



Im Vergleich zum November 2021 stieg der Verbraucherpreisindex im Dezember 2021 um 0,5%. So zogen unter anderem die Preise für Bahnfahrkarten im Zuge der jährlichen Tarifänderungen im Dezember an (+2,3%) an. Zudem erhöhten sich die Nahrungsmittelpreise (+1,1%, darunter Gemüse: +3,7%). Hingegen gingen die Energiepreise am Jahresende gegenüber dem Vormonat zurück, insbesondere für Heizöl (-6,0%) und für Kraftstoffe (-4,1%). (19.01.2022/ac/a/m)





