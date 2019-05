Die Importpreise für Konsumgüter (Gebrauchs- und Verbrauchsgüter) erhöhten sich im April 2019 im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,6% (+0,3% gegenüber dem Vormonat). Verbrauchsgüter waren im Vergleich zum Vorjahr um 1,7% teurer. Die Importpreise für Gebrauchsgüter stiegen im Durchschnitt um 1,1%.



Die Preise für importierte Investitionsgüter waren im April 2019 um 0,6% höher als im April 2018. Gegenüber dem Vormonat sanken sie geringfügig um 0,1%. Während Maschinen (+1,8%) sowie Kraftwagen und deren Teile (+0,7%) im Vorjahresvergleich teurer waren, wurden Smartphones (-9,7%) sowie Tablets (-8,1%) günstiger importiert als im April 2018.



Importierte landwirtschaftliche Güter waren im Durchschnitt um 2,5% teurer als im April 2018 (+0,3% gegenüber dem Vormonat). Während sich Kartoffeln (+24,9%) und lebende Schweine (+20,2%) gegenüber dem Vorjahresmonat verteuerten, wurden Äpfel (-17,5%) und Rohkaffee (-9,6%) zu niedrigeren Preisen importiert.



Der Index der Exportpreise lag im April 2019 um 1,3% über dem Stand von April 2018. Im März 2019 und im Februar 2019 hatte die Jahresveränderungsrate ebenfalls bei +1,3% gelegen. Gegenüber dem Vormonat März 2019 stiegen die Exportpreise im Durchschnitt um 0,2%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/05/PD19_200_614.html (28.05.2019/ac/a/m)







