Der hohe Anstieg der Großhandelspreise gegenüber Februar 2021 ist vor allem durch stark gestiegene Preise für viele Rohstoffe und Vorprodukte begründet. Den größten Einfluss auf die Veränderungsrate des Großhandelspreisindex gegenüber dem Vorjahresmonat hatte im Februar 2022 erneut der Preisanstieg im Großhandel mit Mineralölerzeugnissen (+43,6%).



Besonders kräftige Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr gab es ebenfalls im Großhandel mit Altmaterial und Reststoffen (+46,0%), mit Roh- und Schnittholz (+44,0%) sowie mit Erzen, Metallen und Metallhalbzeug (+43,4%). Erheblich höher waren auch die Preise im Großhandel mit chemischen Erzeugnissen (+34,1%), mit Metall- und Kunststoffwaren für Bauzwecke (+23,2%) sowie mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln (+22,7%).



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_105_61281.html (14.03.2022/ac/a/m)





