Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Februar 2020 im Vergleich zum Februar 2019 real 1,1% und nominal 3,1% höhere Umsätze aus.



In der Gastronomie stieg der Umsatz im Februar 2020 gegenüber Februar 2019 real um 1,2%. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im Februar 2020 um 0,4% unter dem Wert des entsprechenden Vorjahresmonats. Erste Einschränkungen bei den Öffnungszeiten der Gaststätten gab es deutschlandweit ab Mitte März. Seit Ende März sind die Gaststätten abgesehen von Abhol- und Lieferangeboten geschlossen.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_139_45213.html





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hatte im Februar 2020 noch keine eindeutigen Effekte auf das Gastgewerbe in Deutschland, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Gastgewerbeumsatz stieg im Februar 2020 real (preisbereinigt) um 1,1% gegenüber Februar 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, setzte das Gastgewerbe nominal (nicht preisbereinigt) 3,8% mehr um als im Vorjahresmonat. Im Vergleich zum Januar 2020 fiel der Umsatz im Gastgewerbe im Februar 2020 nach Kalender- und Saisonbereinigung real um 1,1% und nominal um 0,9%.