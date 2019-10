Die Beherbergungsunternehmen wiesen im Vergleich zum August 2018 real 0,3% niedrigere Umsätze aus. Der Umsatz in der Gastronomie stieg im August 2019 gegenüber August 2018 real um 0,9%. Innerhalb der Gastronomie lag der reale Umsatz der Caterer im August 2019 um 1,8% über dem Wert des Vorjahresmonates.



Von Januar bis August 2019 setzte das Gastgewerbe real 1,1% und nominal 3,5% mehr um als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.



Kalender- und saisonbereinigt stieg der Umsatz im August 2019 im Vergleich zum Juli 2019 real um 0,1% und nominal um 0,3%.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2019/10/PD19_408_45213.html (17.10.2019/ac/a/m)







Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ergab sich nominal (nicht preisbereinigt) ein Plus von 3,1%.