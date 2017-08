Die Preise für Verbrauchsgüter, die einen Anteil von knapp 16% am Gesamtindex haben, waren im Juli 2017 um 3,7% höher als im Juli 2016 und um 0,3% höher als im Vormonat Juni. Nahrungsmittel kosteten im Jahresvergleich 5,4% mehr, gegenüber dem Vormonat Juni stiegen die Preise hier um 0,3%. Einen besonders starken Preisanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat wies weiterhin Butter auf. Sie kostete fast doppelt so viel wie im Juli 2016 (+96,3%), allein gegenüber Juni 2017 stiegen die Preise um 15,3%. Milch kostete 27,8% mehr als im Vorjahresmonat, Fleisch ohne Geflügel 6,5% mehr. Die Preise für Zucker waren um 9,7% höher als im Juli 2016, Kaffee kostete 6,5% mehr.



Energie war im Juli 2017 um 1,9% teurer als im Juli 2016. Gegenüber Juni stiegen die Preise um 0,2%. Die Preisentwicklung im Vorjahresvergleich war bei den einzelnen Energieträgern weiterhin sehr unterschiedlich: Während elektrischer Strom um 4,4% teurer war und Mineralölerzeugnisse 3,1% mehr kosteten als im Juli 2016, war Erdgas in der Verteilung um 6,2% billiger als ein Jahr zuvor.



Ohne Berücksichtigung von Energie waren die Erzeugerpreise um 2,5% höher als im Juli des Vorjahres. Gegenüber Juni 2017 stiegen sie um 0,2%.



Gebrauchsgüter und Investitionsgüter waren im Juli 2017 jeweils um 1,1% teurer als im Juli 2016. Gegenüber Juni stiegen die Preise für Gebrauchsgüter um 0,1%, für Investitionsgüter um 0,2%.



