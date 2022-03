Vorleistungsgüter waren 21,0% teurer als ein Jahr zuvor. Gegenüber Januar 2022 stiegen diese Preise um 1,4%. Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate für Vorleistungsgüter gegenüber dem Vorjahr hatten Metalle insgesamt mit einem Plus von 36,2%. Hier stiegen die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen um 49,2%, Nichteisenmetalle und deren Halbzeug kosteten 28,1% mehr. Die Preise für Aluminium in Rohform waren 51,9% höher als im Vorjahr und stiegen gegenüber dem Vormonat Januar um 5,9%.



Besonders hoch waren die Preisanstiege gegenüber dem Vorjahr bei Düngemitteln und Stickstoffverbindungen (+71,7%), Verpackungsmitteln aus Holz (+62,2%) sowie Sekundärrohstoffen aus Papier und Pappe (+55,8%). Nadelschnittholz war 54,1% teurer als im Februar 2021. Nachdem die Preise hier fünf Monate in Folge rückläufig waren, stiegen sie im Februar 2022 wieder um 3,3% gegenüber dem Vormonat.



Papier und Pappe waren 44,5% teurer als ein Jahr zuvor. Hier stiegen insbesondere die Preise für Zeitungsdruckpapier (+80,9%). Wellpapier und Wellpappe, die für die Verpackungsindustrie eine wichtige Rolle spielen, kosteten 40,1% mehr als ein Jahr zuvor.



Preisanstieg bei Verbrauchsgütern vor allem durch gestiegene Preise für Milch und Milcherzeugnisse



Die Preise für Verbrauchsgüter waren im Februar 2022 um 7,5% höher als im Februar 2021 und stiegen gegenüber Januar 2022 um 0,9%. Nahrungsmittel waren 9,2% teurer als im Vorjahr. Besonders stark stiegen die Preise für Butter (+64,6%). Die Preise für nicht behandelte pflanzliche Öle waren 50,1% höher als ein Jahr zuvor, gaben jedoch gegenüber dem Vormonat Januar leicht nach (-2,2%). Rindfleisch war 25,6% teurer als ein Jahr zuvor, Kaffee 16,9%, Back- und Teigwaren 7,4%.



Die Preise für Gebrauchsgüter waren im Februar 2022 um 6,7% höher als ein Jahr zuvor, insbesondere bedingt durch die Preisentwicklung bei Möbeln (+8,6%).



Investitionsgüter kosteten 5,5% mehr als im Vorjahr. Eine höhere Veränderung im Vorjahresvergleich hatte es letztmalig im Oktober 1982 gegeben (+5,8%). Den höchsten Einfluss auf die Veränderungsrate für Investitionsgüter gegenüber Februar 2021 hatten die Preissteigerungen für Maschinen mit einem Plus von 6,2%, gefolgt von Kraftwagen und Kraftwagenteilen (+3,8%). Besonders stark stiegen die Preise für Teile und Zubehör für Datenverarbeitungsmaschinen (+23,0%) und für Metallkonstruktionen (+20,6%).



