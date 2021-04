Revision der bisherigen Ergebnisse



Neben der Erstberechnung des 1. Quartals 2021 hat das Statistische Bundesamt wie üblich auch die bisher veröffentlichten Ergebnisse für die Quartale und das Jahr 2020 überarbeitet und neu verfügbare statistische Informationen in die Berechnungen der Ergebnisse einbezogen. Dabei ergaben sich für das BIP Änderungen der bisherigen Ergebnisse für das 3. und 4. Quartal von bis zu 0,4 Prozentpunkten nach oben. Das Jahresergebnis wurde ebenfalls leicht nach oben revidiert (von -4,9% auf -4,8%).



Weiterführende Informationen:



Ausführliche Ergebnisse für das 1. Quartal 2021 gibt das Statistische Bundesamt am 25. Mai 2021 bekannt.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 zunächst etwas erholt hatte (nach neuesten Berechnungen +8,7% im 3. Quartal und +0,5% im 4. Quartal), führte die Corona-Krise zum Jahresbeginn 2021 zu einem erneuten Rückgang der Wirtschaftsleistung. Davon war besonders der private Konsum betroffen, während die Warenexporte die Wirtschaft stützten.Bruttoinlandsprodukt im Vorkrisenvergleich weiter deutlich im Minus