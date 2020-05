Im Jahr 2018 waren Güter und Leistungen zur Nutzung von Windenergie an Land (Onshore) mit 9,9 Milliarden Euro Umsatz (-32,3% gegenüber 2017) ökonomisch bedeutender als solche zur Nutzung von Windenergie auf See (Offshore) mit 2,8 Milliarden Euro (-19,6% gegenüber 2017).



Großteil der Windenergie-Umsätze in Norddeutschland erzielt



Der Großteil ihrer Umsätze erwirtschaftet die Windenergiebranche im Norden Deutschlands. Mehr als drei Viertel (77,8% beziehungsweise 9,9 Milliarden Euro) der gesamten Umsätze mit der Herstellung, Installation und Wartung von Windkraftanlagen im Jahr 2018 wurden in den Bundesländern Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen erzielt.



Methodischer Hinweis:



Basis dieser Ergebnisse ist die Erhebung "Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz" für das Berichtsjahr 2018, bei der 7 319 Betriebe des Produzierenden Gewerbes sowie des Dienstleistungsbereiches in Deutschland Angaben zu umweltschutzbezogenen Umsätzen und Beschäftigten gemeldet haben. Da die Betriebe und Einrichtungen erfahrungsgemäß die meisten Angaben aus ihren Jahresabschlüssen entnehmen, erfolgt die Erhebung jeweils von März bis Dezember im darauffolgenden Jahr. Dadurch liegen die Ergebnisse in der Regel 14 bis 18 Monate nach Ende des Berichtsjahres vor.



Detaillierte Daten zum Thema können Sie unter dem folgenden Link abrufen:

https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/05/PD20_184_325.html;jsessionid=D32BAC7A5E42872D30FB4FBAFAA9F127.internet8742 (26.05.2020/ac/a/m)







