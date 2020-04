Die Hälfte (50%) der im öffentlichen Dienst beschäftigten Personen ist bei den Ländern angestellt, wie etwa an allgemeinbildenden, beruflichen Schulen oder Hochschulen. Der Bundesbereich, also beispielsweise Bundesministerien und -gerichte, Teile der Finanzverwaltung, die Bundespolizei und der Verteidigungssektor, macht rund 10% der Beschäftigten aus. Knapp ein Drittel (32%) der Beschäftigten im öffentlichen Dienst ist im kommunalen Bereich tätig, etwa 8% entfallen auf den Bereich der Sozialversicherung inklusive Bundesagentur für Arbeit.



Altersstruktur variiert stark zwischen Bund, Land und Kommune



Der Bundesbereich weist aufgrund seiner vergleichsweise jungen Berufs- und Zeitsoldaten und -soldatinnen und seiner hohen Ausbildungsquote mit durchschnittlich 41,6 Jahren das jüngste Personal auf. Am ältesten ist das Personal bei den Kommunen: Hier waren die Beschäftigten zum 30. Juni 2018 im Schnitt 45,6 Jahre alt. Das sinkende Alter im Landesbereich - im Schnitt 44,0 Jahre - lässt sich durch die Pensionierungswelle im Schuldienst erklären: Die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre hat sich dort bis Januar 2019 in den vergangenen 20 Jahren fast verdreifacht. In Verbindung mit der Nachbesetzung durch jüngeres Personal ist das schulische Personal insgesamt jünger geworden. Das Durchschnittsalter aller Erwerbstätigen betrug im Jahr 2018 nach Ergebnissen des Mikrozensus 43,8 Jahre.



Da insgesamt jeder oder jede vierte Beschäftigte (26%) im öffentlichen Dienst 55 Jahre und älter ist, ist auch in den kommenden Jahren mit einer hohen Zahl an Pensionierungen und Renteneintritten zu rechnen.



Berufsanfängerinnen und -anfänger im Öffentlichen Dienst starten häufig mit Befristung ins Arbeitsleben



Mit rund 452 800 Beschäftigten waren am 30. Juni 2018 insgesamt 15% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst befristet beschäftigt. Dies ist vor allem auf die weite Verbreitung dieser Beschäftigungsform an Hochschulen zurückzuführen: Dort waren 2018 rund 46% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer befristet angestellt.



Während die Befristungsquote im gesamten öffentlichen Dienst in den Jahren 2000 bis 2005 rund 10% betragen hatte, stieg sie bis 2010 auf rund 15% an und befindet sich seitdem auf diesem Niveau. Bei den unter 35-Jährigen lag die Zeitvertragsquote im öffentlichen Dienst während der letzten zehn Jahre zwischen 34 und 38%. Somit starteten Beschäftigte im öffentlichen Dienst häufig mit einer Befristung ins Berufsleben.



Auch der Frauenanteil hängt stark vom Aufgabenbereich ab. Im gesamten öffentlichen Dienst ist dieser mit 57% zwar überdurchschnittlich hoch; das liegt aber vor allem an den Bereichen Kindererziehung und Schulen mit sehr hohen Frauenanteilen (95% beziehungsweise 72%). Große Unterschiede gibt es auch im Verhältnis von Beamtinnen und Beamten zu Angestellten in den unterschiedlichen Bereichen: Während bei Kitas keine Beamtinnen und Beamte beschäftigt sind, sind fast neun von zehn Beschäftigten bei der Polizei verbeamtet.



Mehr Details können Sie unter dem folgenden Link abrufen: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2020/04/PD20_N021_742.html (29.04.2020/ac/a/m)





