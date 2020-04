Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für April 2020 bekannt gegeben, so die Experten von State Street."Das Vertrauen der Anleger ist im April leicht zurückgegangen, was weitgehend auf die schwächere Stimmung für Asien zurückzuführen ist," erkläre Rajeev Bhargava, Leiter der Abteilung Investor Behavior Research bei State Street Associates. "Trotz des beendeten Lockdowns in China fiel der ICI für Asien auf den niedrigsten Stand seit 2005, was möglicherweise auf schwächere regionale Wirtschaftsdaten und auflebende Bedenken zurückzuführen ist, ob die Region in der Lage ist, den Lockdown nachhaltig zu beenden, da es in betroffenen Ländern wieder zu neuen Fällen kommt. Im Gegensatz dazu blieb der Appetit der Anleger in den USA und in Europa in diesem Monat stabil, wobei das Vertrauen der Anleger in Europa sogar noch deutlich gestiegen ist. Es scheint, dass die von den Zentralbanken gesetzten beispiellosen Anreize und die sich abzeichnende Verlangsamung bei neuen COVID-Fällen auf regionaler Ebene sich stabilisierend auf das Risikoverhalten ausgewirkt haben."Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von Kenneth Froot und Paul O'Connell von State Street Associates, dem Marktforschungs- und Beratungsunternehmen von State Street Global Exchange. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufsverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze. (30.04.2020/ac/a/m)