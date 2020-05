Boston (www.aktiencheck.de) - State Street Global Markets hat heute die Ergebnisse des State Street Investor Confidence Index® (ICI) für Mai 2020 veröffentlicht, so die Experten von State Street.Entwickelt worden sei der Investor Confidence Index von State Street Associates, dem Research- und Beratungsunternehmen von State Street Global Markets, in Zusammenarbeit mit FDO Partners. Der Index messe das Vertrauen bzw. die Risikobereitschaft der Investoren quantitativ, indem er das tatsächliche Kauf- und Verkaufverhalten institutioneller Anleger untersuche. Der Index weise Änderungen bei der Risikobereitschaft der Anleger eine genaue Bedeutung zu: Je höher die prozentuale Verteilung auf die einzelnen Papiere, desto größer die Risikobereitschaft bzw. das Vertrauen. Ein Wert von 100 sei neutral; dies sei der Wert, bei dem Investoren ihren langfristigen Anteil an risikoreichen Anlagen weder erhöhen noch verringern würden. Der Index unterscheide sich von umfragebasierten Maßnahmen dadurch, dass er sich nicht auf von institutionellen Investoren geäußerte Meinungen, sondern auf ihre tatsächlich getätigten Geschäfte stütze."Da sich der Schwerpunkt von landesweiten Lockdowns zur Wiederaufnahme der Wirtschaftstätigkeit verlagert, ist der ICI im Mai weitgehend unverändert geblieben," erläutere Marvin Loh, leitender Makrostratege bei State Street Global Markets. "Die Verlangsamung von Covid-19-Fällen in Europa und der schrittweise Neustart der am stärksten betroffenen Wirtschaftsbereiche hat die Stimmung um 6 Punkte angehoben, und dies hat einen Großteil der Verluste aus den Vormonaten wieder wettgemacht. Zur Stimmungsverbesserung beigetragen haben außerdem die zu erwartenden weiteren steuerlichen und geldpolitischen Impulse aus Europa. Der ICI für Nordamerika wurde nur geringfügig beeinträchtigt, da sich die Verbreitung des Virus hier immer noch auf dem Weg zu einem Höchststand befindet und Neuinfektionen weiterhin zu befürchten sind, nachdem sich alle US-Bundesstaaten zumindest teilweise wieder geöffnet haben." (28.05.2020/ac/a/m)